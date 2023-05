Fortaleza recebe proposta e negocia venda de Moisés ao Cruz Azul, do México

Clube da América do Norte faz oferta para comprar o atacante de 26 anos, que tem multa rescisória de 5 milhões de euros no Tricolor

Valorizado no mercado da bola, o atacante Moisés entrou na mira do Cruz Azul, do México. O clube da América do Norte apresentou proposta de compra ao Fortaleza e as equipes têm conversas em andamento pela transferência do camisa 21, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor é dono de 90% dos direitos econômicos do catarinense de 26 anos, com quem tem contrato até o final de 2025. A multa rescisória é de 5 milhões de euros (em torno de R$ 26,8 milhões na cotação atual), e o clube do Pici pretende realizar a maior venda da história do futebol cearense. Moisés foi adquirido por R$ 3 milhões pelo Leão.

O time mexicano é comandado pelo brasileiro Ricardo Ferretti e terminou a última temporada do Clausura da liga nacional na oitava posição e avançou aos playoffs, sendo eliminado pelo Atlas. Já de olho nas próximas competições — o futebol mexicano segue o calendário europeu —, o Cruz Azul quer contar com Moisés. A janela de transferências no país será aberta em 14 de junho.

O camisa 21 já vinha sendo alvo de consultas e sondagens de outras equipes do Brasil e do exterior. No último período de contratações domésticas, inclusive, o Grêmio teve interesse no atacante, mas as conversas não avançaram.

Em 2023, Moisés disputou 19 jogos pelo Leão, marcou cinco gols e deu duas assistências. O jogador sofreu lesão no quinto metatarso ainda no começo do ano, o que o tirou dos gramados por cerca de dois meses.

Vendas recordes no Ceará e no Nordeste

Até hoje, a maior venda do futebol cearense foi feita pelo Fortaleza ao Internacional-RS. Em 2022, o atacante David custou R$ 10,8 milhões ao Colorado. No Nordeste, a maior venda foi do Vitória-BA, em 2020, quando negociou o zagueiro Lucas Ribeiro, hoje no Ceará, por cerca de R$ 17 milhões.