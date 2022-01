Fortaleza oficializa a contratação do atacante Moisés até o fim de 2024

O Tricolor do Pici investiu cerca de R$ 3 milhões para adquirir 90% dos direitos federativos do atleta, que foi um dos grandes destaques ofensivos da Ponte Preta em 2021

O Fortaleza oficializou a contratação do atacante Moisés, de 25 anos, ex-Ponte Preta. Conforme adiantado pelo Esportes O POVO, o Tricolor do Pici investiu cerca de R$ 3 milhões para adquirir 90% dos direitos federativos do atleta, que chegou à capital cearense na manhã deste sábado, 22, para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim de 2024.

“O Moisés é um atacante que se destacou na última Série B pela Ponte Preta, um atleta de 25 anos, jovem, que tem um bom drible curto, é um jogador muito técnico, com um poder de finalização também destacado e, para um atacante de lado de campo, ele tem um bom número de gols na carreira [...] Temos certeza que foi um investimento bem feito, um investimento merecido e é um atleta que chega para somar ao Fortaleza. Nós estamos trazendo um grande atacante que, certamente, irá nos ajudar bastante na temporada de 2022”, detalha Alex Santiago, Vice-Presidente do clube.

Na última temporada, Moisés foi um dos principais destaques ofensivos da Ponte Preta, finalizando o ano como o artilheiro da Macaca. Ao todo, disputou 53 partidas em 2021, 51 como titular, com 13 gols marcados e cinco assistências. Pela Série B, atuou em 37 das 38 rodadas e balançou as redes sete vezes, além de ser o jogador com maior número de dribles bem-sucedidos do campeonato.

Natural do Morro da Fumaça-SC, o atacante não teve formação de base e se sustentava, até 2018, montando móveis e atuando no futebol amador de Santa Catarina. Foi descoberto pelo Hercílio Luz em 2019, onde iniciou a sua trajetória como atleta profissional. Também passou pelo Concórdia e Brusque e antes de se transferir para a Ponte Preta em 2020.





