Com defesa quase completa, Fortaleza segue em busca de reforços; saiba as posições

Duas semanas depois do encerramento do Campeonato Brasileiro de 2021, o Fortaleza se mantém ativo no mercado da bola e atento às possibilidades. Com quatro contratações já anunciadas, o clube do Pici praticamente completou as lacunas do setor defensivo e ainda busca cerca de seis reforços para alas, meio-campo e ataque, apurou o Esportes O POVO.

A zaga foi o primeiro setor finalizado em termos de contratações no planejamento do Tricolor. O equatoriano Anthony Landázuri e o colombiano Brayan Ceballos foram adquiridos em definitivo, enquanto Wagner Leonardo foi emprestado pelo Santos-SP com opção de compra. Tinga e Titi já tinham vínculos longos, e Marcelo Benevenuto será comprado do Botafogo-RJ.

No gol, após percalços na temporada, o Leão contratou Fernando Miguel, que estava no Atlético-GO e rescindiu com o Vasco da Gama-RJ para assinar acordo até o final de 2022. Marcelo Boeck, que terminou o ano como titular, e Felipe Alves, que tem contrato até 2023, têm os casos avaliados pelo departamento de futebol.

Agora, portanto, o foco dos dirigentes no mercado da bola é para as outras posições. Estão previstas as chegadas tanto de um ala direito quanto de um ala esquerdo para disputar posição com Yago Pikachu e Lucas Crispim, respectivamente. O lateral Victor Luís, do Palmeiras-SP, é um dos nomes no radar.

No meio-campo, ao menos um volante será contratado. Matheus Jussa será comprado pelo Fortaleza junto ao Oeste-SP, mas Éderson retornou ao Corinthians-SP, que pretende negociá-lo para o exterior - Pablo foi emprestado ao Vitória-BA, e Gustavo Blanco também se despediu. No setor de criação, um meia também desembarcará no Pici para reforçar o elenco. Matheus Vargas negocia renovação de contrato, e Lucas Lima tem situação indefinida.

Para o ataque, o Tricolor busca um atacante de velocidade e um centroavante. Osvaldo não terá o vínculo estendido, enquanto Romarinho, com contrato até o meio do ano, interessa ao São Paulo por indicação do técnico Rogério Ceni - mesmo caso de David, que tem acordo com o Leão até dezembro do próximo ano. Para o posto de referência do setor ofensivo, o clube já procurou nomes como Germán Cano, ex-Vasco, e Gilberto, ex-Bahia, sem sucesso.

