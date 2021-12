Inspirado no filme Pulp Fiction, Fortaleza lança campanha para compra de Benevenuto

O Fortaleza lançou nesta sexta-feira, 17, uma campanha inspirada no filme Pulp Fiction para a compra do zagueiro Marcelo Benevenuto, destaque do sistema defensivo da equipe na temporada 2021. As metas estipuladas pela diretoria tricolor para que o negócio seja concretizado são as seguintes: 30 mil sócios ou cinco mil camisas vendidas.

Emprestado ao Fortaleza pelo Botafogo-RJ, Benevenuto tem contrato até 2023 com o clube carioca. Para o Leão adquirir o atleta em definitivo, será necessário desembolsar cerca de R$ 4,5 milhões, valor que representaria a segunda maior aquisição da história do clube.

Na segunda-feira, 13, o Esportes O POVO antecipou a informação de que a compra do jogador já estava encaminhada e a permanência do zagueiro é tratada como certa pela diretoria do Tricolor do Pici.

Em 2021, o defensor participou de 43 jogos, com quatro gols marcados na Série A, e liderou estatísticas como maior número de cortes e interceptações por jogo entre os atletas do Fortaleza.



