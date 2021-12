"Ficando em 3° ou 2° já seria muito bom", diz Paz sobre expectativas para fase de grupos da Libertadores

Será a primeira Libertadores que o Fortaleza irá disputar na sua história, mas as expectativas já são boas, embora com os pés no chão. Isso porque o Tricolor do Pici terminou o Brasileirão de 2021 na quarta colocação e, com a permanência de Vojvoda, a tendência é que o bom trabalho apresentado na temporada seja mantido e lapidado.

Em entrevista ao SporTV, o presidente do clube, Marcelo Paz, falou sobre o sorteio para a primeira fase e pontuou sua expectativa com relação ao desempenho do time na competição.

"Vou torcer para que o sorteio seja bom. Favorece muito a pensar em algo a mais. Pela cabeça de chave, ou o time joga em Buenos Aires — contra Boca e River — ou em Montevidéu, diante de Peñarol ou Nacional. Já vem dureza. Vamos torcer pra ir pra Montevidéu e que a gente possa passar de fase. Ou ficar em terceiro e ir para a Sul-Americana. Se ficar entre os três pra gente é favorável. Claro que vamos querer ficar entre os dois primeiros para ir para as oitavas, mas entendemos que é a primeira participação. A nossa expectativa é de fazer uma boa competição, lotar os três jogos em casa e ficando entre 3° ou 2° já seria muito bom", ressaltou o mandatário.

Para o sorteio para a fase inicial do certame, o Leão (229º) ficará no pote 4, conforme posição no ranking da Conmebol. Desta forma, os cearenses vão cair na chave encabeçada por Boca Juniors-ARG, River Plate-ARG, Nacional-URU ou Peñarol-URU. O Tricolor não enfrentará nenhum brasileiro na fase de grupos.

