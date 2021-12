Reforço para 2022, Brayan Ceballos manda recado para a torcida do Fortaleza

Anunciado no dia 16 pelo Fortaleza, o zagueiro colombiano Brayan Ceballos mandou uma mensagem para a torcida do Fortaleza através das redes sociais do clube.

"Olá, torcida do Fortaleza. quem fala aqui é Brayan Ceballos. Quero dizer que estou muito feliz em chegar a este grandioso clube e espero encontrar vocês na Arena Castelão. Vamos com tudo e muitas bênçãos".

Ceballos tem 20 anos e defendeu o Desportes Quindío em 32 partidas neste ano. Destro, com 1,90m e bom no jogo aéreo, o jogador estava sendo monitorado pelo Grupo City. Além do Quindío, o zagueiro tem passagem pelo Universitario Popayán-COL.

