Fortaleza anuncia contratação do zagueiro Brayan Ceballos até o final de 2024

Com passagens pela seleção sub-20, colombiano é o segundo reforço do Tricolor do Pici para próxima temporada; defensor atuava no Desportes Quindío, da Colômbia

O Fortaleza anunciou na noite desta quinta-feira, 16, a contratação do zagueiro colombiano Brayan Ceballos. Com passagens pela seleção colombiana sub-20, o jogador, que estava no Desportes Quindío-COL, teve 60% do passe adquirido pelo Tricolor do Pici e assinou contrato com o clube até 31 de dezembro de 2024.

O jogador chega para reforçar o sistema defensivo tricolor. Com Juan Quintero emprestado e a saída de Jackson, confirmada nesta quinta-feira, o Leão tinha apenas Marcelo Benevenuto e Titi como zagueiros de origem para posição. Durante a temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por utilizar o lateral-direito Tinga ou improvisar o volante Matheus Jussa na zaga.

Ceballos tem 20 anos e defendeu o Desportes Quindío em 32 partidas neste ano. Destro, com 1,90m e bom no jogo aéreo, o jogador estava sendo monitorado pelo Grupo City. Além do Quindío, o zagueiro tem passagem pelo Universitario Popayán-COL.

O defensor é a segunda contratação do Leão para a próxima temporada. Além de Ceballos, o Fortaleza já havia anunciado o lateral-direito equatoriano Anthony Landázuri, do Independiente del Valle-EQU.

