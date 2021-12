Fortaleza não deve renovar contrato do atacante Osvaldo para 2022

O contrato do atacante Osvaldo com o Tricolor do Pici se encerra no fim de 2021. A diretoria do Fortaleza não deve renovar o vínculo com o jogador de 34 anos, conforme apurou o Esportes O POVO. O clube deve anunciar a saída do atleta em breve.

Outros jogadores em fim de contrato já tiveram a saída oficializada pelo clube, como o zagueiro Jackson e o lateral-direito Daniel Guedes. A lista tende a aumentar em breve também com jogadores emprestados ao time, que retornarão a seus clubes de origem, como Éderson, Lucas Lima e Gustavo Blanco.

A situação de Marcelo Boeck ainda está em aberto. O goleiro, ídolo do clube, tem vínculo contratual se encerrando no fim de 2021. Os dirigentes avaliam sobre a permanência do arqueiro no elenco para a temporada de 2022. Outro jogador da posição, Felipe Alves tem contrato até 2023.

Osvaldo, que iniciou a carreira profissional em 2007, no Leão, já passou por diversos clubes do Brasil e do exterior. Mas, desde 2018, com uma breve passagem pelo Buriram, da Tailândia, o atacante defende as cores do Fortaleza. Em 2021, o atacante participou de 27 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.



Com informações do coordenador de Esportes do O POVO, Afonso Ribeiro

