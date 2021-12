Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro Wagner Leonardo

Jogador pertence ao Santos e fecha com o Tricolor por empréstimo; é a terceira contratação do Leão para o setor defensivo, depois de Landázuri e Brayan Ceballos

Em participação no programa Seleção Sportv, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Wagner Leonardo, do Santos. É o terceiro nome anunciado pelo Tricolor no setor, depois de Landázuri e Brayan Ceballos.

"Vou anunciar em primeira mão. É um nome que muita gente já falou, mas vai ser anunciado. Wagner Leonardo, zagueiro pela esquerda, tá fechado também. Tá fechando nossa defesa, três contratações e três que já tinha", disse o presidente ao Sportv.

Sobre o assunto Fortaleza encaminha acerto por empréstimo do zagueiro Wagner Leonardo, do Santos

Palmeiras pode negociar Victor Luis com o Fortaleza, diz jornalista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 39 partidas jogadas na temporada 2021, O atleta de 22 anos começou a temporada no Santos, onde disputou apenas dois jogos no campeonato paulista e foi emprestado ao Náutico. No clube pernambucano, chegou a fazer 16 jogos, entre Campeonato Pernambucano e Série B, e marcou dois gols.

O zagueiro voltou ao alvinegro praiano em julho, onde disputou outras 21 partidas até o final da temporada, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, marcando um gol.

Tags