A pedido de Vojvoda, Fortaleza negocia renovação de Matheus Vargas

O meia Matheus Vargas deve permanecer no Fortaleza para a temporada de 2022. A pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, a diretoria do Tricolor negocia com o jogador a renovação contratual para o próximo ano. O atleta também despertou o interesse do Botafogo no mercado da bola.

O contrato atual de Vargas termina no fim de 2021. A expectativa é de que o camisa 96 acerte a renovação com o clube do Pici e recuse a proposta do Botafogo. Neste ano, o meio-campista atuou em 53 jogos, marcou um gol e deu três assistências.

O estilo de jogo de Vargas agrada o treinador argentino. O meia encerrou a temporada como titular no meio de campo do Fortaleza. Apesar da chegada de Lucas Lima, Matheus não perdeu espaço e teve desempenho superior ao concorrente na posição.



O Fortaleza segue se movimentando para formação do elenco para 2022. Os dirigentes ainda avaliam algumas peças que possuem contrato terminando no fim de 2021. Jogadores como o zagueiro Jackson e o lateral-direito Daniel Guedes já deixaram o clube. O atacante Osvaldo, o volante Éderson e o meia Lucas Lima não devem permanecer.

Com informações do coordenador de Esportes do O POVO, Afonso Ribeiro