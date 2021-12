Palmeiras pode negociar Victor Luis com o Fortaleza, diz jornalista

Lucas Musetti, do UOL, afirmou que o Verdão busca negociar o atleta e aguarda uma proposta formal do Tricolor; Matheus Bidu, do Guarani, também é alternativa do Leão

Segundo o jornalista Lucas Musetti, do UOL, o lateral esquerdo Victor Luis pode estar a caminho do Fortaleza. Com várias opções no elenco, o Palmeiras não tem intenção de continuar com o atleta e espera uma formalização da proposta do Tricolor para negociá-lo.

Além de Victor Luis, o Fortaleza também avalia a contratação de Matheus Bidu, do Guarani-SP, como alternativa para a posição.

Victor Luis foi revelado pelo Palmeiras, passou pelo Porto B, de Portugal, e também atuou no Ceará e Botafogo. O atleta de 28 anos tem 146 partidas disputadas pelo Verdão, com quatro gols marcados.

