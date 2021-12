Paz confidencia motivo pelo qual Vojvoda permaneceu no Fortaleza

Mandatário do Fortaleza falou da importância do apoio ao trabalho do treinador nos momentos mais difíceis da temporada do Leão do Pici

Além de anunciar a contratação do zagueiro Wagner Leonardo, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, também falou sobre a renovação do técnico Juan Pablo Vojvoda nesta terça-feira, 21. Em entrevista cedida ao canal SporTV, o mandatário destacou o assédio sofrido pelo treinador e confidenciou como o argentino decidiu permanecer no Tricolor do Pici.

"Houve assédio, que é natural. Pessoas só procuram o que é bom. A questão é identificar antes. Eu já estou acostumado com esse tipo assédio, pois com o Rogério foi mesma coisa. Toda vez que caia treinador em algum lugar, era: ah, é o Rogério. Chegava fim de ano, dois ou três times queriam. Com Vojvoda foi semelhante, mas houve um grande diferencial", ressaltou Paz.

Na entrevista, ele explicou que ouviu do próprio Vojvoda que o que o fez ficar no Fortaleza foi o apoio recebido nos momentos mais difíceis da temporada.

"O diferencial não é a conversa de última hora para que fique, mas sim a conduta ao longo da temporada, como dirigentes se portam ao longo da temporada. Ele me confidenciou que um dos motivos que o fez ficar, nos momentos mais difíceis, foi que tivemos uma postura adequada, tivemos ao lado, dando apoio e jogando junto. O trabalho convivência vale muito mais do que fala final. E a melhoria financeira, que houve também", pontuou.



