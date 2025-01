Flamengo em 2025: quais as contratações, quem fica e quem sai

Com uma nova gestão, o Flamengo inicia 2025 com reformulações, disputando grandes competições e enfrentando saídas de peças-chave como Gabigol

O calendário do clube será extenso, incluindo os campeonatos habituais como o Carioca , Copa do Brasil e Brasileirão. Além disso, em 2025, o Flamengo disputará competições de alto nível, como a Libertadores e o novo Mundial de Clubes .

Sob nova gestão no Flamengo , após Luiz Eduardo Baptista, o Bap, assumir a presidência do clube, o Rubro-Negro passa por uma reformulação para se manter competitivo na temporada de 2025.

Aliado a essa reformulação, algumas peças importantes do elenco encerraram seus ciclos no final de 2024. Exemplos disso são Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Fabrício Bruno, que concretizaram suas transferências para o Cruzeiro.

Contratações do Flamengo em 2025: quem chega

Até o momento, a única contratação confirmada é a do atacante Juninho. O jogador, de 28 anos, estava no Qarabag, do Azerbaijão. Durante esta janela de transferências, antes de acertar com o clube carioca por 5 milhões de euros (R$ 31 milhões), Juninho foi alvo do Sevilla.

Outra chegada importante, embora fora das quatro linhas, é a do novo diretor de futebol, o português José Boto. Sua chegada promete mudar o posicionamento do clube no mercado, especialmente com a disputa do novo Mundial de Clubes.