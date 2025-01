Fortaleza fecha contratação do zagueiro David Luiz até o fim de 2026

Ex-Flamengo, zagueiro David Luiz vai defender o Fortaleza até 2026 / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

A sexta contratação do Fortaleza para a temporada 2025 é um nome de peso. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor fechou acordo por dois anos, com opção de renovação por mais uma, com o experiente zagueiro David Luiz, que estava no Flamengo desde 2021. O anúncio oficial ocorrerá em breve, e o jogador de 37 anos se apresentará ao novo na próxima semana, na Capital. O Leão já tinha conversas com o defensor e o estafe dele desde os últimos dias de 2024, após o Flamengo definir que não iria renovar contrato. As conversas estavam encaminhadas há cerca de dez dias e as partes faziam os ajustes finais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora David também teve outras ofertas, inclusive do exterior, mas gostou do projeto tricolor e deu sinal verde para o acerto. Ele se juntará ao elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda na volta da delegação ao Brasil, na próxima semana, após pré-temporada nos Estados Unidos.

David Luiz atuou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF O jogador paulista e seu representante tiveram várias conversas com o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, que foi o responsável por tocar a negociação. O nome de David Luiz também teve sinal verde de Juan Pablo Vojvoda, que já conta com Brítez, Cardona, Kuscevic e Titi para o setor, além do argentino Gastón Ávila, que também será anunciado em breve. Além dos acertos com David Luiz e Gastón Ávila, o Fortaleza oficializou quatro contratações para 2025: o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Pol Fernández e o atacante Dylan Borrero.

Gol marcante no Castelão David Luiz tem boas lembranças da Arena Castelão, palco dos jogos do Fortaleza. Na Copa do Mundo de 2014, o zagueiro anotou belo gol de falta na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas quartas de final. Números de David Luiz no Flamengo 2021: 10 jogos

10 jogos 2022: 47 jogos e 1 assistências

47 jogos e 1 assistências 2023: 39 jogos, 1 gol e 1 assistência

39 jogos, 1 gol e 1 assistência 2024: 36 jogos e 3 gols A carreira de David Luiz Revelado pelo Vitória, o zagueiro rumou ainda jovem para a Europa, onde construiu carreira. Defendeu Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal antes de retornar ao Brasil em 2021 para vestir a camisa do Flamengo.