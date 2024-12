Contratação de Róger Guedes gera debate no Flamengo; entenda

Novo presidente do clube, Bap, e o técnico Filipe Luís têm opiniões divergentes sobre a contratação do atacante do Al-Rayyan, do Qatar / Crédito: Jogada 10

O Flamengo tem interesse na contratação de Róger Guedes, mas a contratação do jogador não é unanimidade dentro do clube. O presidente eleito recentemente, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, aprova a chegada do atacante. No entanto, o novo diretor José Boto e o técnico Filipe Luís não deram aval. A informação é do “ge”. O Flamengo já fez contatos com o Al-Rayyan, do Qatar, para saber a situação de Roger Guedes. O jogador não está descartado, mas não é o nome preferido de José Boto e Filipe Luís. O novo diretor só chega ao Rio de Janeiro após o Natal, mas já iniciou o planejamento mesmo de longe.

As características do ex-jogador do Corinthians agradam ao grupo que comandará o Flamengo no próximo triênio. Contudo, há quem entenda que é preciso buscar um perfil diferente para se adaptar ao futebol de Filipe Luís.