Bap confirma construção do estádio do Flamengo e critica gestão anterior

Presidente ressalta que obra será feita no ritmo necessário para não prejudicar a perfomance do clube e que não pretende ter que virar SAF

Em sua entrevista de posse, o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comentou sobre a construção do estádio do clube, lançado no último mês. Para o mandatário, a pauta foi afetada pela eleição. Além disso, Bap prometeu que o Rubro-Negro não irá fazer a obra às custas de queda de rendimento esportivo ou dívidas monstruosas.

“Essa discussão ficou um pouco contaminada pelo processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade financeira desse estádio até agora. Ninguém constrói uma casa se você não tiver um estudo desses. O Flamengo não pode ser diferente. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, esse é o projeto da vida do clube. Nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser a custo de performance esportiva, nem vai ser à custa de um endividamento brutal, como aconteceu com o Corinthians. Nós vamos construir o estádio no ritmo e a geração de caixa não prejudique a performance esportiva”, ressaltou.