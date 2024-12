Bap, novo presidente do Flamengo, declara que o clube vai mudar de patamar

O empresário comandará o Rubro-Negro pelos próximos três anos e, após a vitória, citou uma 'democracia Rubro-Negra' / Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira (9), Luiz Eduardo Baptista foi eleito o novo presidente do Flamengo. O empresário de 69 anos, da Chapa da Raça, Amor e Gestão (oposição), venceu seus opositores com 1.748 votos, com uma grande diferença de 583 eleitores para o segundo colocado, Dunsheen. Após a vitória, Bap falou pela primeira vez como o novo dirigente do Rubro-Negro carioca. O candidato vencedor citou “festa da democracia” e garantiu uma evolução no clude da Gávea.

Festa da democracia rubro-negra. Eu tenho certeza que a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar", disse o novo presidente. Posteriormente, já no palco da eleição, Bap agradeceu a todos que participaram do evento e apoiaram a campanha da chapa.

“Saudações Rubro-Negras! Queria começar agradecendo a todos os funcionários, a quem eu peço uma salva de palmas, que fizeram essa festa linda hoje. Vocês são demais! Muito obrigado! É muito duro montar um evento desse tamanho, para tanta gente, com tanta emoção em um clube como o Flamengo. Aos amigos mais próximos, ao meu generalato de campanha. Muito obrigado. Vocês são demais”, iniciou. “Por fim, a toda nação Rubro-Negra que torceu, que vibrou, nos apoiou. E ao corpo de sócios do Clube de Regatas do Flamengo o nosso muito obrigado por ter nos sufragado hoje presidente e vice-presidente do Mais Querido. Muito obrigado”, finalizou o presidente eleito. Trajeitória de Bap é ligada ao Flamengo Com uma trajetória ligada ao Rubro-Negro, Bap fez parte da Chapa Azul, que elegeu Eduardo Bandeira de Mello e, posteriormente, assumiu a vice-presidência de relações externas durante o primeiro mandato de Rodolfo Landim. Atualmente, ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração do clube.