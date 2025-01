Flamengo terá ‘nova cultura’ com diretor José Boto

Novo presidente do Rubro-Negro, Bap, não terá participação na contratação de jogadores, e clube pretende abrir relação com imprensa

Nas últimas semanas, o Flamengo sofreu mudanças radicais internamente. Sob a gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o Rubro-Negro adotará uma nova “cultura” a partir de 2025. As novidades são em todos os setores do clube seja no mercado da bola, comunicação e até mesmo no dia a dia. As duas coletivas do diretor José Boto já foram vistas diversas alterações.

A começar pelo presidente Bap. Diferente de Rodolfo Landim, o novo presidente não terá participação ativa no futebol. O mandatário não participou de nenhuma das entrevistas coletivas até o momento e deve seguir desta maneira, inclusive em apresentações de reforços. O único que terá contato com Bap é José Boto. Os outros integrantes do futebol se reportam ao português.