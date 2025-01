Flamengo faz proposta por Vitão e Inter quer perdão de dívida

O atleta é avaliado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,5 milhões, considerando a cotação atual). O Flamengo propôs pagar esse valor somando uma compensação financeira à dívida que o Internacional possui com o clube pela compra de Thiago Maia. O Colorado adquiriu o volante por 4 milhões de euros em julho do ano passado, com pagamento dividido em 10 parcelas, mas ainda não quitou nenhuma delas. Por conta disso, o Flamengo acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.

O Flamengo apresentou no último sábado (18) uma proposta oficial para contratar Vitão. Contudo, o Internacional rejeitou a oferta. O zagueiro, que tem 24 anos, possui contrato com o Colorado até 2026 e vem despertando grande interesse no mercado após uma temporada de destaque. Além do Flamengo, o Betis, da Espanha, também tentou contratar o defensor recentemente, sem sucesso.

Vitão trabalhou com diretor do Flamengo

Vitão, que já trabalhou com o diretor de futebol rubro-negro José Boto no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, é considerado pelo Flamengo como um nome ideal para reforçar a zaga. Mesmo assim, devido à postura firme do Internacional em não negociar o atleta, o Flamengo decidiu encerrar as tratativas.

Ainda em busca de um zagueiro para suprir a saída de Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro, o Flamengo avalia outras alternativas no mercado. Entre os nomes discutidos internamente está o de Danilo, jogador da Juventus, na Itália. Apesar de ser lateral-direito de origem, o atleta de 33 anos tem atuado como zagueiro na Europa, e o Rubro-Negro acredita que ele poderia desempenhar bem essa função no elenco.

Os empresários de Danilo têm mantido conversas com José Boto para discutir a viabilidade de uma eventual negociação. Inicialmente, o Flamengo achou os valores caros. No entanto, as conversas não terminaram e ainda podem avançar nos próximos dias, caso as condições se tornem mais favoráveis para o clube carioca.