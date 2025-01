Flamengo iguala pior início em sua história no Carioca

Derrota para o Nova Iguaçu deixa o Rubro-Negro com apenas um ponto em três rodadas e longe da zona de classificação

Em 2006, o Flamengo conquistou apenas um ponto nas três primeiras rodadas, com duas derrotas e um empate, ficando fora das semifinais. Na atual temporada, o Rubro-Negro ocupa a 11ª colocação (penúltimo lugar). A equipe comandada por Cleber dos Santos, afinal, é formada por garotos da base, o que explica a situação. Além disso, o time também tem a pior defesa do Carioca até o momento. São cinco gols em três jogos.

O Flamengo igualou a pior início de campanha da história do Campeonato Carioca com a derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu, na noite de domingo . O time alternativo do rubro-negro ainda não conquistou nenhuma vitória, com um empate e duas derrotas. Assim, os titulares vão precisar tirar o prejuízo para confirmar a classificação para a semifinal da competição.

O time alternativo do Flamengo ainda tem mais uma partida pela frente. Na quarta-feira, o Rubro-Negro encara o Bangu, em São Luís, no Maranhão, às 19h. Esse é o encerramento do tour pelo Nordeste e da participação dessa equipe na competição.

Depois disso, os titulares retornam diante do Volta Redonda no sábado, em Brasília. A delegação, aliás, chegou dos Estados Unidos nesta segunda-feira depois da pré-temporada. Com estes resultados, o grupo principal precisa vencer para recuperar posições. Fora isso, o Fla também já vai começar a enfrentar os clássicos.

