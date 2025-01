Vasco em 2025: quais as contratações, quem fica e quem sai

Phelippe Coutinho vai ser um dos pilares da construção da equipe vascaína em 2025; confira as chegadas e saídas do Vasco da Gama / Crédito: Reprodução/ Matheus Lima/ Vasco

O Vasco da Gama está passando por um processo de reconstrução após a saída do grupo 777. Para 2025, com o retorno do Cruz-Maltino à Copa Sul-Americana, algo que não acontecia desde 2020, a torcida aguarda novas contratações. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Por enquanto, a principal novidade é a chegada do técnico Fábio Carille. Aos 51 anos, ele assume o comando do time após conquistar o título da Série B pelo Santos. Na equipe carioca, a demissão de Rafael Paiva, após a queda de desempenho no segundo turno, trouxe Felipe como técnico interino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da Sul-Americana, em 2025 o Vasco disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Este último já começou com um confronto contra o Nova Iguaçu, que terminou empatado em 1 a 1.

Além de Carille, o clube já anunciou quatro reforços para o time principal. O primeiro foi o meio-campista Tchê Tchê, que provavelmente será utilizado como volante, posição bastante afetada pelas lesões de Jair e Paulinho Paula em 2024.

Outros reforços são os zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas, além do goleiro Daniel Fuzato. Ainda há especulações sobre a chegada de mais um zagueiro, o uruguaio Mauricio Lemos.