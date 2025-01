Web resgata fala de Jorginho, alvo do Flamengo, sobre raiz vascaína: ‘Não quero apanhar’

Jogador pode chegar no Rubro-Negro nesta janela de transferência sem custos; Volante revelou que pai é vascaíno / Crédito: Jogada 10

Jorginho, alvo do Flamengo, comentou sobre a possibilidade de vestir a camisa do clube carioca em uma entrevista em 2022. Os internautas resgataram um vídeo no canal Resenha do Alê do volante do Arsenal comentando sobre qual time seria interessante defender caso atuasse no Brasil. No entanto, acabou revelando que seu pai não ia gostar dessa transferência por ele ser torcedor de um time rival. “Flamengo seria interessante. Meu pai iria me matar, que ele é vascaíno, mas Flamengo seria interessante. Meu pai é vascaíno e minha mãe é botafoguense. Imagina. Não quero apanhar, não”, disse o jogador na época.

Quase dois anos depois, o jogador está próximo de vestir a camisa do Flamengo. O vínculo do volante com o clube inglês termina no fim da temporada europeia, ou seja, no meio deste ano e, dessa forma, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.