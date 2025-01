Corinthians em 2025: quais as contratações, quem fica e quem sai

Encerrando 2024 com desempenho destacado, o Corinthians inicia movimentações para reforçar seu elenco visando o Brasileirão e a Copa Libertadores de 2025 / Crédito: Reprodução/ NELSON ALMEIDA / AFP

O Corinthians realizou uma reformulação relâmpago no segundo turno de 2024. A equipe paulista saiu da zona de risco de rebaixamento para garantir uma vaga na Copa Libertadores, graças à chegada do técnico Ramón Díaz e do atacante Memphis Depay. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Até o momento, o clube está prestes a estrear no Campeonato Paulista, mas ainda não anunciou nenhuma contratação para 2025. No entanto, já foi confirmado que serão necessários quatro reforços pontuais: um zagueiro, um lateral, um meio-campista e um atacante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em relação às negociações concretizadas para 2025, as únicas ações foram as renovações de contrato de jogadores que já estavam no elenco. Romero estendeu seu vínculo até o final de 2025, assim como Maycon, que teve o contrato de empréstimo renovado. Carrillo assinou até 2026, e Breno Bidon renovou até 2029.

Contratações do Corinthians em 2025: quem chega Até o momento, as movimentações no mercado corintiano não passaram de especulações. Entre os nomes ventilados estão Wendell (lateral do Porto), Mauro Júnior (lateral do PSV) e Gabriel Paulista (zagueiro, ex-Arsenal), todos com foco em reforçar o sistema defensivo. No setor ofensivo, o meio-campista Benjamín Rollheiser é um desejo antigo do Corinthians, que busca um empréstimo junto ao Benfica. Outro nome especulado da equipe portuguesa é o atacante Arthur Cabral. Corinthians goleia União Barbarense em jogo-treino; CONFIRA



Um dos rumores mais fantasiosos foi a possível chegada de Paul Pogba, campeão do mundo com a França. A negociação permanece em aberto, e o jogador já manifestou interesse em atuar pelo clube. O interesse da torcida ganhou força após uma chamada de vídeo realizada pelo influenciador Luva de Pedreiro, em dezembro de 2024, durante participação no programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili. Na ocasião, Pogba afirmou: “Nada, nada” ao ser questionado sobre quanto cobraria para jogar no Corinthians, animando a Fiel Torcida. Negociações em andamento:

Paul Pogba (volante)

Benjamín Rollheiser (meio-campista)



Gabriel Paulista (zagueiro)



Mauro Júnior (lateral-esquerdo) Negociações recusadas:

Guilherme Arana (lateral-esquerdo)



Arthur Cabral (atacante) Contratações do Corinthians em 2025: Quem sai Enquanto nenhuma contratação foi anunciada, o clube optou por enxugar o elenco, e diversos jogadores já acertaram suas saídas. O principal deles foi o lateral Fagner, que estava no Corinthians desde 2015 e agora defenderá o Cruzeiro.

Dois jogadores do elenco corintiano atuarão pelo Ceará. Em 2024, João Pedro Tchoca retornou por empréstimo ao clube cearense, e, em 2025, Matheus Araújo e Pedro Henrique também foram cedidos. Apesar de ter renovado contrato, Breno Bidon continua despertando interesse do mercado europeu. Além disso, jogadores jovens da base estão explorando novas oportunidades. Giovane foi orientado a procurar um novo clube, enquanto Caetano se despediu do Corinthians nas redes sociais e deve seguir carreira no futebol japonês.