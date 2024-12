Mundial de Clubes 2025: veja reações dos torcedores ao sorteio

Sorteio do Mundial de Clubes 2025 contou com a definição dos grupos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras

A Fifa realizou nesta quinta-feira (05) o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025. Com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras presentes (River Plate e Boca Juniors são os outros representantes da Conmebol), a definição mexeu com os torcedores brasileiros. Como resultado, os destaques ficaram para o encontro do Alviverde com a equipe de Messi, o Inter Miami, Flamengo contra Chelsea, e Botafogo frente ao PSG. Posteriormente a definição, as reações foram diversas nas redes sociais.

Apesar de possíveis dificuldades, a maior parte dos fãs dos clubes brasileiros envolvidos na competição exibiu confiança em suas equipes no novo formato da competição. O grupo do Palmeiras foi citado como o mais acessível, enquanto o Botafogo estaria com o caminho mais complicado.