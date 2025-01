Cruzeiro, enfim, anuncia a contratação do zagueiro Fabrício Bruno

Após Gabigol, Raposa contrata outro jogador que defendeu o Flamengo nas últimas temporadas / Crédito: Jogada 10

Depois de Gabigol, o Cruzeiro anunciou, neste sábado (11), a contratação do zagueiro Fabricio Bruno. O Flamengo chegou a oficializar a saída do jogador para o clube mineiro na última sexta-feira, dois dias depois do desfecho da transação. A Raposa desembolsará 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) pelo defensor de 28 anos, bicampeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores pelo Rubro-Negro, onde chegou em 2022 após ganhar projeção nacional com a camisa do Red Bull Bragantino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fabrício Bruno, aliás, esteve muito próximo de sair do Flamengo na temporada passada. O clube carioca até acenou positivamente para uma oferta do West Ham, mas o defensor não se entendeu no aspecto financeiro com os ingleses.