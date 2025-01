Luiz Araújo, sobre lesão no Flamengo: ‘No caminho para voltar 100%’

Após ficar afastado por cerca de dois meses por grave lesão no ano passado, Luiz Araújo, enfim, retornou ao Flamengo. O atacante já havia voltado à equipe de Filipe Luís no final de 2024, durante as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas fez sua estreia oficial em 2025 no amistoso contra o São Paulo, no último domingo (19), pela FC Series.

“Foi uma lesão muito grave, ainda estou nesse caminho para voltar 100%. Claro que é muito bom voltar a jogar, voltar a vestir a camisa do Flamengo em 2025. Meu objetivo é ser campeão e ajudar o Flamengo sempre que estiver em campo. A lesão faz parte da carreira. Claro que deixa a gente muito triste, mas isso só me anima ainda mais, me dá mais força para voltar ainda mais forte e dar 100% sempre que estiver com a camisa do Flamengo”, disse Luiz Araújo.