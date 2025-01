Palmeiras em 2025: quais as contratações, quem fica e quem sai

Paulinho chega do Atlético-MG com o objetivo de ser uma das principais peças de Abel Ferreira para a temporada de 2025 . Entre as saídas, destacam-se jogadores que foram fundamentais nas recentes conquistas, como Rony e Zé Rafael, que ainda aguardam propostas, além da transferência já concretizada de Dudu para o Cruzeiro.

Com duas transferências de renome até o momento, o Palmeiras reformula seu elenco visando um retorno às conquistas dos principais títulos. Maior campeão brasileiro, com 12 troféus, o clube paulista contratou os atacantes Facundo Torres e Paulinho.

Em 2025, além do Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras disputará o novo Mundial de Clubes. No sorteio, o clube foi colocado no Grupo A, ao lado de Porto, Al Ahly e Inter Miami.

Contratações do Palmeiras em 2025: quem chega

No início desta temporada, as únicas contratações confirmadas foram as dos atacantes Paulinho e Facundo Torres. No entanto, com a implementação de um novo patrocínio máster e a disputa do Mundial em junho, a diretoria busca reforços adicionais.

As negociações mais avançadas têm como foco o meio-campo. Entre os nomes especulados estão o volante Andreas Pereira, do Fulham, e Mathías Villasanti, do Grêmio. Além disso, o meia Matheus Pereira, destaque do Cruzeiro em 2024, também foi citado como possível reforço.

Na Inglaterra, além de Andreas Pereira, o atacante Carlos Vinícius, que também pertence ao Fulham, tem sido especulado como alvo do clube.