Ceará negocia acordo com Cuiabá e encaminha retorno de Fernando Sobral

Volante Fernando Sobral no jogo Cuiabá x Bahia, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: AssCom Dourado

O Ceará deverá ter o retorno de um velho conhecido no elenco para a temporada 2025. O Vovô avançou na negociação e alinha os termos de um acordo com o Cuiabá para ter de volta o volante Fernando Sobral em um empréstimo por um ano com obrigação de compra. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO, que soube que a condição para o Alvinegro executar a aquisição em definitivo do meio-campista ao final do próximo ano será garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Fernando Sobral vestiu a camisa do Ceará de 2019 a 2022, antes de ser comprado pelo Cuiabá por R$ 4 milhões. O Dourado, que é dono de 80% dos direitos econômicos, tem contrato com o meio-campista de 30 anos até o fim de 2026 e decidiu negociá-lo após o rebaixamento no Brasileirão na temporada mais recente.