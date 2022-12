Venda de Fernando Sobral rendeu quantia milionária para o Ceará; saiba o valor

O ex-volante do Vovô teve 80% dos direitos federativos comprados pelo Cuiabá, que assinou contrato de quatro anos com o jogador

Oficializado como novo reforço do Cuiabá para a próxima temporada, Fernando Sobral rendeu uma quantia milionária para o Ceará, clube que atuou nos últimos quatro anos. Para contratar o volante, o Dourado desembolsou R$ 4 milhões por 80% dos direitos federativos do atleta que pertenciam ao Alvinegro de Porangabuçu.

Desta forma, o Ceará não possui mais nenhuma porcentagem de direitos federativos ligados ao atleta Fernando Sobral. Os 20% restantes pertencem ao próprio jogador e seu empresário, que negociaram diretamente com o Cuiabá.

No Dourado, Fernando Sobral firmou contrato de quatro anos — ou seja, até o final de 2026. O volante já realizou os exames médicos, assim como os testes físicos, e se apresenta no dia 3 de janeiro com o restante do elenco.

Fernando Sobral tinha contrato com o Vovô até o fim de 2024 — a ampliação do vínculo, inclusive, havia acontecido em julho deste ano —, mas o rebaixamento para a Série B forçou o time cearense a realizar adequações no elenco, sobretudo pela nova realidade financeira causada pelo descenso de divisão.



Diante deste cenário, o atacante Mendoza e o zagueiro Messias também foram vendidos. A dupla foi negociada com o Santos, que assinou contrato de três anos com ambos jogadores. O valor investido pelo clube paulista na contratação dos atletas, entretanto, é mantido em sigilo.