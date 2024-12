Presidente do Ceará nega contato com Vina e Sobral, mas elogia: "Bons jogadores"

Com o término da temporada, o foco da diretoria do Ceará e dos torcedores está voltado para o mercado da bola, visando a preparação para o próximo ano, quando o clube disputará a Série A. Nesse contexto, alguns nomes começam a ser especulados, como os ex-jogadores do Vovô, Vina e Fernando Sobral — especialmente o primeiro, de maneira mais incisiva.

No entanto, o presidente do Alvinegro de Porangabuçu, João Paulo Silva, em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 2, negou qualquer contato com os dois atletas até o momento.