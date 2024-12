Por unanimidade, Conselho do Ceará aprova orçamento recorde na história do clube

Em 2024, o clube operou com um orçamento de R$ 149 milhões, o que representa um acréscimo de R$ 80 milhões no planejamento para 2025

Em votação realizada na sede do Ceará , em Porangabuçu, o Conselho Deliberativo do clube aprovou o orçamento de R$ 229,4 milhões para 2025, o maior da história do Vovô, superando o de 2022, quando a previsão era de R$ 163,8 milhões.

Nesta temporada de 2024, a agremiação trabalhou com um orçamento de R$ 149 milhões, registrando, assim, um aumento de R$ 80 milhões para 2025. Grande parte desse crescimento se deve ao retorno da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro, que ampliará as receitas.

Conforme apuração da coluna de Lucas Mota, o Ceará pretende investir 60% desse montante — equivalente a R$ 137 milhões — no futebol profissional, já que terá um 2025 desafiador, com compromissos no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, principalmente, no Brasileirão.

Lucro com jogadores

Além das competições em campo, o Alvinegro de Porangabuçu projeta arrecadar R$ 25 milhões com a venda de jogadores. O principal responsável por essa receita deve ser Erick Pulga, que está em conversas avançadas com o Bahia.