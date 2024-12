Ceará mantém conversa avançada com Marllon, mas tem concorrência de clubes da Série A

Apesar do rebaixamento do Cuiabá, o zagueiro Marllon foi um dos destaques do time / Crédito: Ascom/Cuiabá EC

O Ceará segue negociando a contratação do zagueiro Marllon, que atuou pelo Cuiabá nesta temporada, mas enfrenta a concorrência de outros dois clubes da Série A. Apesar disso, o Esporte O POVO apurou que o Alvinegro continua tendo a situação mais avançada para ter o defensor na próxima temporada. Ainda de acordo com a apuração do Esporte O POVO, o Ceará não precisa fazer nenhuma compensação financeira ao Cuiabá pelo atleta, já que ele negocia como agente livre. Neste ano, Marllon foi titular absoluto do Dourado e disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Estadual. Foram 55 jogos ao todo e dois gols marcados.

O zagueiro chegou ao clube mato-grossense em 2021 e, desde então, tornou-se referência na zaga do time – ele soma 194 jogos pelo Dourado e nove gols. Antes de jogar pelo Cuiabá, Marllon acumulou passagens por outros clubes do Brasil, como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético-GO e Ponte Preta. Além de Marllon, o Ceará tem a situação encaminhada com o zagueiro Éder, que defendeu o América-MG nas últimas três temporadas. O Vovô ajusta os últimos detalhes para concretizar e anunciar o jogador como novo reforço do clube – a tendência é de que o defensor firme contrato por dois anos, conforme apuração do Esportes O POVO. Na atual composição do elenco, o técnico Léo Condé conta com Ramon Menezes, William Machado – contratado recentemente do Operário –, Luiz Otávio e David Ricardo, este, último cobiçado no mercado da bola e alvo do Hellas Verona, da primeira divisão da liga italiana de futebol.