Ceará encaminha contratação por empréstimo de Nicolas, lateral-esquerdo do América-MG

Lateral-esquerdo Nicolas tem 27 anos e defendeu o América-MG nos últimos dois anos / Crédito: Mourão Panda / América-MG

O Ceará tem mais uma contratação encaminhada para a temporada de 2025: o lateral-esquerdo Nicolas, que defendeu o América-MG nos dois últimos anos. A negociação ainda não está selada e restam detalhes para a conclusão. Caso concretizado, o jogador chegará ao Vovô por empréstimo e com opção de compra fixado, conforme apurou o Esportes O POVO.

O vínculo de Nicolas com o América-MG encerra-se ao final de 2025, mas pode ocorrer uma extensão contratual antes do empréstimo ao Ceará. A vontade de jogar a primeira divisão nacional e ter maior minutagem foram fatores decisivos para a ida do lateral para o Vovô. O Coelho, em paralelo, também promove uma intensa reformulação no elenco.

O desejo do Alvinegro de Porangabuçu por Nicolas é antigo, assim como antecipou o Esportes O POVO. A diretoria do Vovô chegou a fazer uma consulta sobre a situação do lateral no início deste ano, um pedido reforçado por Vagner Mancini, técnico do clube na época e com quem o jogador trabalhou em três times.