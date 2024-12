Ceará faz contato inicial por Nicolas, lateral-esquerdo do América-MG

Nicolas disputou 20 jogos em 2024, sendo 16 deles na Série B e quatro no Campeonato Mineiro / Crédito: Mourão Panda / América

O Lateral-esquerdo Nicolas, que tem contrato com o América-MG até o final de 2025, entrou na mira do Ceará para a temporada de 2025, apurou o Esportes O POVO. O defensor é um desejo antigo da diretoria, que também consultou sua situação no início deste ano. À época, o atleta era um pedido de Vagner Mancini, com quem trabalhou em três clubes. Na reunião de planejamento e reformulação do plantel, a diretoria sugeriu o nome, que agradou Léo Condé. Desta vez, o Vovô enxerga com bons olhos a contratação do jogador de 27 anos. Caso as conversas avancem, a diretoria alvinegra não deve demorar para fazer a proposta oficial, posto que o time tem o objetivo de iniciar a temporada com pelo menos 80% do plantel definitivo.

Natural de Arapongas, no Paraná, Nicolas defende o Coelho desde o início de 2023 e teve passagens por Athletico-PR, Ponte Preta, Grêmio e Atlético-GO. Pelo time mineiro, fez 20 jogos em 2024, sendo 16 na Série B do Campeonato Brasileiro, marcando um gol na competição.