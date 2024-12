Ceará se aproxima de acerto com Éder e Nicolas, do América-MG

A dupla vem do mesmo time: defenderam o América-MG na Série B de 2024. Agora, acertam apenas os últimos detalhes para vestir preto e branco no próximo ano. O POVO confirmou ainda que a previsão é que o Ceará anuncie ambos os atletas ainda nesta semana.

Aos 29 anos, o zagueiro Éder foi titular do Coelho durante três temporadas, incluindo boa parte da mais recente, com exceção da reta final. Contudo, não teve seu vínculo renovado para o próximo ano. Por sua vez, Nicolas, de 27 anos, tem contrato com o América-MG até o final de 2025, mas o time mineiro estuda uma extensão contratual antes de consolidar os trâmites com o Ceará.

O lateral foi motivado pela vontade de jogar a primeira divisão nacional e ter maior minutagem. O Coelho, em paralelo, também promove uma intensa reformulação no elenco. No caso do zagueiro, a análise do departamento de futebol do Ceará é de que camisa 33 tem vasta experiência na elite do futebol nacional.

Vale lembrar que o desejo do Alvinegro de Porangabuçu por Nicolas é antigo, assim como noticiou o Esportes O POVO à época. A diretoria do Vovô chegou a fazer uma consulta sobre a situação do lateral no início deste ano, um pedido reforçado por Vagner Mancini, técnico do clube na época e com quem o jogador trabalhou em três times.

Na reunião de planejamento e reformulação do plantel visando a próxima temporada, a diretoria alvinegra sugeriu o nome de Nicolas, peça que agradou o técnico Léo Condé. Assim, com sinal positivo, o Vovô avançou na negociação com o América-MG e com o jogador de 27 anos.