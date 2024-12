Conselho Deliberativo votará a previsão orçamentária de 2025 do Ceará nesta sexta, 27

O momento acontecerá na sede do Vovô, no CT Carlos de Alencar Pinto, às 19 horas. Apesar das tensões políticas entre situação e oposição, a tendência é de que o documento seja aprovado pelos conselheiros. Em comparação com 2024, a previsão do próximo ano teve um acréscimo de R$ 80 milhões. O acesso à Série A do Campeonato Brasileiro tem forte impacto no aumento da cifra.

O Conselho Deliberativo do Ceará colocará em votação, nesta sexta-feira, 27, a proposta orçamentária do clube para a temporada de 2025. O documento prevê uma receita bruta de R$ 229,4 milhões que, caso aprovada, se tornará a maior da história do Alvinegro de Porangabuçu, superando os R$ 163,8 milhões de 2022.

Conforme publicado com exclusividade pela coluna do Lucas Mota , a ideia da diretoria do Ceará é destinar cerca de 60% do valor total do orçamento ao futebol profissional, ou seja, R$ 137,6 milhões. Em 2025, além da Série A, o Alvinegro tem o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil no calendário. A conquista do Estadual e a permanência na elite do Brasileirão são os principais objetivos.

Vale ressaltar que, inicialmente, a previsão orçamentária do Vovô para o próximo ano era de R$ 180 milhões. Entretanto, alguns valores foram ajustados na revisão, o que elevou o prognóstico do montante em R$ 49,4 milhões, totalizando os R$ 229,4 milhões. Na elaboração do documento, a diretoria do Vovô estimou capitalizar a maior parte do montante com a venda de direitos de transmissão.

Desta fonte, o Alvinegro espera receber R$ 80 milhões, equivalente a 34% do valor total do orçamento. Outra projeção importante é a de receita com a venda de atletas, estimada em R$ 25 milhões. O atacante Erick Pulga, artilheiro da Série B 2024, deve ser o primeiro ativo do Vovô a entrar nesse cálculo, tendo em vista que o time cearense tem conversas bem avançadas com o Bahia.