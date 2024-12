Novo lateral do Ceará, Dieguinho fala sobre vinda ao clube: "Uma honra"

Após temporada de destaque no Goiás, o jogador defenderá as cores do Vovô na Série A 2025

Sexto reforço do Ceará para a próxima temporada, Dieguinho foi anunciado no último dia 23 como novo lateral-direito do Vovô. Com a camisa alvinegra, além de jogar em sua posição de origem e disputar espaço com Rafael Ramos, o jogador de 29 anos cumprirá outras funções no meio de campo.

Tendo chegado em Porangabuçu após sondagem do estafe alvinegro, Dieguinho concretizou o vínculo com o Ceará ao receber o convite do técnico Léo Condé. Ao clube, o defensor falou sobre sua vinda ao Alvinegro e as expectativas para 2025.