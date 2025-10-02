Horóscopo em outubro: o que o amor reserva para seu signo em 2025

O que o amor reserva para o seu signo em outubro de 2025? DescubraConfira as previsões amorosas de outubro para cada um dos 12 signos do zodíaco e veja o que o amor reserva para o seu horóscopo
O último trimestre do ano começa com Vênus, planeta que rege o amor na astrologia, transitando em Virgem. A partir do dia 13, o planeta passa a atuar em Libra, signo do mês, trazendo novas energias para os relacionamentos.
Enquanto alguns signos encontram em outubro o momento perfeito para novos amores, outros passam por fases de aprendizado ou ajustes emocionais.
Veja a seguir o que o amor reserva para cada signo neste mês:
Horóscopo de outubro: signo de Libra
Outubro favorece os librianos no campo amoroso. Com Vênus em Virgem até o dia 13, o período inicial é propício para cuidar de si, recarregar as energias e se afastar de influências externas.
Após essa data, com Vênus transitando em Libra, há maior abertura para autoestima, bem-estar e novos encontros. Aproveite os primeiros dias do mês para expressar sentimentos com clareza.
Depois do dia 6, com Mercúrio em Escorpião, a comunicação pede mais estratégia e objetividade.
Horóscopo de outubro: signo de Áries
Outubro pede aos arianos demonstrações de amor por meio de atitudes. Escutar mais o outro e buscar compreender diferentes perspectivas será fundamental.
Até 13 de outubro, Vênus em Virgem pode trazer confusão ou sobrecarga emocional. Após essa data, a energia se torna mais leve e favorável a relações mais fluidas.
Horóscopo de outubro: signo de Touro
Para Touro, o mês pede paciência e respeito ao próprio tempo emocional. Evite relações motivadas apenas pela carência. Com Marte e Mercúrio em Escorpião, signo oposto, é natural sentir receio de se expor. Use esse período para aprofundar conversas e investir em autoconhecimento.
A Lua Cheia em Áries, no dia 7, ajuda a refletir sobre padrões que já não servem.
Horóscopo de outubro: signo de Gêmeos
Outubro favorece a expressão amorosa dos geminianos com autenticidade. Até o dia 13, Vênus em Virgem convida a organizar sentimentos e resolver questões do passado.
Depois, em Libra, o momento é ideal para paixões realistas e trocas equilibradas, sem esperar que o outro assuma responsabilidades que cabem a você.
Horóscopo de outubro: signo de Câncer
A energia de Vênus em Virgem traz suavidade ao amor para os cancerianos, intensificando-se após o dia 13, quando o planeta passa a transitar em Libra. O clima favorece encontros tranquilos e intimistas.
Horóscopo de outubro: signo de Leão
Enquanto Vênus transita em Virgem, o amor ganha um tom mais prático para aqueles do signo de Leão. Após o dia 13, em Libra, o clima se torna mais leve e romântico, favorecendo novos encontros e relações harmoniosas.
Horóscopo de outubro: signo de Virgem
Com Vênus em Virgem, os virginianos sentem o amor de forma mais racional. O período é ideal para resolver pendências, filtrar padrões e repensar relações. Com Saturno em Peixes, o foco está no amadurecimento emocional.
Horóscopo de outubro: signo de Escorpião
O início de outubro traz calma na vida amorosa dos escorpianos, com foco maior nas amizades. A partir da segunda quinzena, o cenário pode se movimentar mais.
Horóscopo de outubro: signo de Sagitário
O começo do mês pode trazer energia prática e pouca paciência para gestos românticos aos sagitarianos, já que Vênus transita em Virgem. A Lua Cheia em Áries, no dia 7, desperta paixões repentinas.
Depois do dia 13, com o planeta do amor transitando em Libra, o amor ganha mais fluidez e entusiasmo.
Horóscopo de outubro: signo de Capricórnio
Até o dia 13, os capricornianos sentem pouca inspiração romântica, sendo necessário apostar na paciência e no diálogo.
Após essa data, com Vênus em Libra, o amor ganha força e favorece conexões baseadas em afinidade e cooperação.
Horóscopo de outubro: signo de Aquário
Para Aquário, os primeiros dias do mês pedem organização das emoções, com tendência a encerramentos e desapegos. Após o dia 13, quando Vênus entra em Libra, as energias ficam mais leves, abrindo espaço para relações mais harmônicas.
Horóscopo de outubro: signo de Peixes
Os piscianos enfrentam um início de mês mais sensível, marcado por Vênus em Virgem e Saturno em Peixes, que reforçam a necessidade de revisitar o passado e lidar com questões pendentes.
Depois dessa fase, o amor se torna mais claro e receptivo. Práticas como escrita terapêutica podem auxiliar nesse processo.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente