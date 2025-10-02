Horóscopo em outubro: o que o amor reserva para seu signo em 2025

Entenda a influência dos astros na vida amorosa de cada signo durante o mês de outubro / Crédito: Alexey Savchuk / Shutterstock

O último trimestre do ano começa com Vênus, planeta que rege o amor na astrologia, transitando em Virgem. A partir do dia 13, o planeta passa a atuar em Libra, signo do mês, trazendo novas energias para os relacionamentos. Enquanto alguns signos encontram em outubro o momento perfeito para novos amores, outros passam por fases de aprendizado ou ajustes emocionais.

Veja a seguir o que o amor reserva para cada signo neste mês: Horóscopo de outubro: signo de Libra Outubro favorece os librianos no campo amoroso. Com Vênus em Virgem até o dia 13, o período inicial é propício para cuidar de si, recarregar as energias e se afastar de influências externas. Após essa data, com Vênus transitando em Libra, há maior abertura para autoestima, bem-estar e novos encontros. Aproveite os primeiros dias do mês para expressar sentimentos com clareza. Depois do dia 6, com Mercúrio em Escorpião, a comunicação pede mais estratégia e objetividade.

Horóscopo de outubro: signo de Áries Outubro pede aos arianos demonstrações de amor por meio de atitudes. Escutar mais o outro e buscar compreender diferentes perspectivas será fundamental. Até 13 de outubro, Vênus em Virgem pode trazer confusão ou sobrecarga emocional. Após essa data, a energia se torna mais leve e favorável a relações mais fluidas. Horóscopo de outubro: signo de Touro Para Touro, o mês pede paciência e respeito ao próprio tempo emocional. Evite relações motivadas apenas pela carência. Com Marte e Mercúrio em Escorpião, signo oposto, é natural sentir receio de se expor. Use esse período para aprofundar conversas e investir em autoconhecimento.

A Lua Cheia em Áries, no dia 7, ajuda a refletir sobre padrões que já não servem. Horóscopo de outubro: signo de Gêmeos Outubro favorece a expressão amorosa dos geminianos com autenticidade. Até o dia 13, Vênus em Virgem convida a organizar sentimentos e resolver questões do passado. Depois, em Libra, o momento é ideal para paixões realistas e trocas equilibradas, sem esperar que o outro assuma responsabilidades que cabem a você.