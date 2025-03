Horóscopo do dia (25/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 25 de março / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) A Lua no setor profissional se alinha a Plutão e Júpiter, tornando o pensamento estratégico e criativo aliados essenciais para lidar com as transformações. Explore novas abordagens e compartilhe ideias com quem está ao redor para expandir possibilidades e ampliar seu alcance.