Horóscopo do dia (23/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 23 de março / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 23 de março (23/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) A tensão entre Lua e Marte indica que o excesso de tarefas pode levar a um ritmo intenso e prejudicial ao bem-estar, desgastando tanto a mente quanto o corpo. Que tal ir com mais calma? Mesmo que as obrigações pareçam urgentes, não deixe de lado o descanso, essencial para sua saúde.