Horóscopo do dia (08/03): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 8 de março / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Sua atitude se torna firme e objetiva, facilitando a comunicação, mas também podendo gerar conflitos, devido à sintonia com o Sol e à tensão com Vênus. Agir com cautela é essencial.