Horóscopo do dia (24/02): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 24 de fevereiro (24/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a presença de Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O céu da semana favorece o foco na carreira e nas metas pessoais. Busque aprender com os desafios e evoluir com eles, pois Vênus fica retrógrado em seu signo e Mercúrio interfere no setor de crise.