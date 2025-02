Horóscopo do dia (16/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 16 de fevereiro / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Os desafios tendem a ser vivenciados com uma dramaticidade que compromete o bom senso e o convívio com as pessoas, tornando-lhe alguém de difícil trato, como sugere a tensão entre Lua, Vênus e Marte. Evite decisões importantes e se permita realizar pausas que lhe ajudem a resgatar o equilíbrio.

Confira seu horóscopo personalizado

Conflitos territoriais tendem a ganhar corpo em prejuízo do social, como sugere a tensão entre Lua, Vênus e Marte, que também alerta para a importância de controlar os gastos financeiros e se manter fiel ao orçamento. Não se deixe levar por impulsos consumistas ou por prazeres que não caibam no bolso.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Dificuldades para compatibilizar a vida privada e a profissional podem lhe render momentos estressantes, visto a tensão entre Lua, Vênus e Marte. Não se deixe pressionar e procure fazer escolhas racionais, considerando a relevância e a prioridade dos temas. Agir com pressa pode gerar problemas maiores.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Sua postura fica altamente reativa neste momento de tensão entre Lua, Vênus e Marte, levando-lhe a agir precipitadamente em prejuízo do bom senso. Procure moderar o ritmo e fazer uma análise de riscos antes de tomar providências na gestão dos desafios. Zele pela qualidade dos processos comunicativos.