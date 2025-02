Horóscopo do dia (08/02): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 8 de fevereiro / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) A tensão entre Lua e Vênus compromete sua objetividade e capacidade de comunicação frente aos desafios, devido ao emocional em desequilíbrio e ao drama que tende a se instalar. Procure se distanciar emocionalmente dos fatos para avaliá-los de modo imparcial. Siga discreta.