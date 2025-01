Horóscopo do dia (30/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quinta, 30 de janeiro (30/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 30 de janeiro (30/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Urano tensionados.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É importante prezar pelo critério com as palavras, visto que ruídos de comunicação podem levar a mal entendidos. O encontro da Lua com Urano tende a vir a fragilizar as ações coletivas, afetando os vínculos de confiança.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Convém afinar os interesses e se mostrar aberta às negociações. A Lua tende a lhe deixar você emocionalmente acessível na interação com grupos. Contudo, desafios envolvendo a gestão compartilhada das responsabilidades podem ganhar corpo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

O momento tende a anunciar desafios e a necessidade de ajustes, por isso o apoio do entorno imediato é valioso. A Lua pode lhe levar a buscar conforto emocional na convivência com familiares e com quem desenvolve atividades na rotina.