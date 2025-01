Horóscopo do dia (28/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 28 de janeiro / Crédito: Arte O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) O encontro de Mercúrio com Plutão e o Sol pode evidenciar um momento transformador para o seu percurso profissional, em que você desenvolve perspicácia frente aos acontecimentos, transformando-os em oportunidades de carreira. Procure se aprimorar por meio de estudos.