Horóscopo do dia (24/01): previsão do seu signo para hoje, sexta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta sexta, 24 de janeiro / Crédito: Arte O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Sol e Lua guiam você em busca de conforto e de um ambiente familiar prazeroso. Procure harmonizar não só o ambiente doméstico, como a relação com seus conviventes. Lua, Júpiter e Saturno tensionados alertam quanto à irresponsabilidade na gestão financeira, que pode gerar prejuízos. Tenha cautela.