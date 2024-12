Horóscopo do dia (31/12): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 31 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 31 de dezembro (31/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Nova encontrando o Sol e se harmoniza com Urano. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) O momento pode se mostrar favorável para realizar ações voluntárias para ajudar os outros, empregando seus conhecimentos. Situações inovadoras tendem a lhe aguardar no âmbito profissional, associadas ao exercício de suas vocações, pois a Lua Nova encontra o Sol e se harmoniza com Urano.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Seus horizontes podem se ampliar, o que lhe ajuda a avaliar as circunstâncias sob perspectivas diversas em sua trajetória de vida. A esperança tende a se renovar e lhe deixar confiante na busca de oportunidades para sua vida, pois a Lua Nova influencia o setor espiritual.

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Busque aproveitar o alcance das redes virtuais para interagir com os familiares e amigos. A Lua Nova no setor dos prazeres encontra o Sol e se harmoniza com Urano, podendo lhe reconectar com seu lado jovial e criativo, o que lhe ajuda a dar um toque original às suas ações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Os laços familiares tendem a se renovar em uma convivência prazerosa. O encontro da Lua Nova com o Sol pode se mostrar um momento favorável para dar frescor à sua casa, fazendo mudanças que lhe permitam usufruir do conforto e da funcionalidade do lar, o que é corroborado pela harmonia Lua-Urano.

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Procure se permitir explorar novos territórios, empregando inclusive os recursos virtuais, seus fortes aliados. A Lua Nova no setor comunicativo encontra o Sol, podendo promover expansão das ideias e destacar os intercâmbios como propulsores de conhecimento e criatividade.