Horóscopo do dia (25/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 25 de dezembro

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Os encontros tensos envolvendo Lua, Marte e Plutão apontam desafios para expor seus pontos de vista com coerência, dada a tendência ao drama. Procure suavizar a linguagem e estudar os argumentos antes de expô-los. Encare as eventuais críticas do entorno como fonte de aprendizado.

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) Os encontros tensos entre Lua, Marte e Plutão evidenciam uma fase de contratempos envolvendo as finanças e outras questões de ordem material, o que requer autocontrole emotivo. Cultivar equilíbrio interior é fundamental nesta fase, pois lhe ajudará a enfrentar as situações com clareza e bom senso.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Moderar os gastos financeiros se revela fundamental frente aos encontros tensos envolvendo Lua, Marte e Plutão, de modo a evitar excessos que possam contribuir com um futuro endividamento. Imprevistos podem surgir, demandando despesas extras, por isso exercite a economia preventiva.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) Você fica vulnerável a se desgastar energeticamente neste momento de tensão entre Lua, Marte e Plutão, já que você tende a se sentir sob pressão frente às demandas desafiadoras que emergem nesta fase. Convém cuidar da saúde e imprimir um ritmo moderado que lhe ajude a não se sobrecarregar.