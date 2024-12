Horóscopo do dia (15/12): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos neste domingo, 15 de dezembro (15/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 15 de dezembro (15/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Saturno.

Os desafios tendem a lhe fragilizar emocionalmente neste momento, abrindo caminho para um esgotamento nervoso. Procure encarar os fatos com imparcialidade e amadurecer as ideias antes de colocá-las em prática, visto o encontro Lua-Saturno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Os encontros tensos entre a Lua Cheia, o Sol e Netuno sinalizam a necessidade de equilibrar suas expectativas de realização, libertando-se de ilusões e atuando com base em prioridades. Procure compartilhar as responsabilidades com pessoas de confiança.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

As reflexões ganham corpo nesta Lua Cheia, levando-lhe a valorizar o ideal em detrimento do real, o que pode gerar procrastinação. Cesse com as especulações e adote uma postura objetiva e prática, visto o encontro Lua-Saturno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A gestão dos aspectos práticos e materiais da vida cotidiana se revela desafiadora, demandando maior responsabilidade e bom senso. A voz do coração se encontra comprometida e convém exercitar a razão, como sugere o encontro Lua-Saturno.